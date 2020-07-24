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24 июля 12:23

Журавский и Байсангуров договорились о бое 10 августа

25-летний экс-обладатель континентальных титулов по версии WBO и IBF, российский средневес Хусейн Байсангуров (16 побед, 14 нокаутов, 1 поражение) и 35-летний казахстанский панчер Александр Журавский (13 побед, 11 нокаутов, 6 поражений) договорились о поединке.

Бой станет главным событием перенесенного турнира «Короли Нокаутов-4», который пройдет 10 августа на столичной площадке Vegas City Hall.

«Вирус диктует нам условия. Мы не можем совсем отказываться от своих планов. Карантин лишает многих людей заработка и заставляет тратить деньги. Боксеры не должны сбрасывать темп в чемпионской гонке. Я люблю бокс, но хочу, чтобы мои шоу были чем-то большим, чем просто бои. Не хочу, чтобы 10 августа был рядовой турнир, и его показали на всю страну. Хочу, чтобы «Короли Нокаутов» что-то значили, ведь я воспринимаю каждый турнир как свое детище», - отметил гендиректор компании «ЮКА Промоушен» Зяки Юнисов.

Организатор боксерского вечера не исключил, что на мероприятие в ограниченном количестве могут быть допущены и зрители.

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Журавский и Байсангуров договорились о бое 10 августа
25-летний экс-обладатель континентальных титулов по версии WBO и IBF, российский средневес Хусейн Байсангуров (16 побед, 14 нокаутов, 1 поражение) и 35-летний казахстанский панчер Александр Журавский (13 побед, 11 нокаутов, 6 поражений) договорились о поединке.
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