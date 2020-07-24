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24 июля 18:38
автор: Кирилл Трофименко

Умер известный тренер по боксу Назим Ричардсон

В американской Филадельфии ушел из жизни известный по работе с Бернардом Хопкинсом и Шейном Мосли тренер Назим Ричардсон.

На 57-м году жизни умер знаменитый тренер по боксу Назим Ричардсон. В последние годы его здоровье стало подводить.

«Помню Назима, когда он тренировал своих сынишек, и те могли отжаться хоть тысячу раз и побеждали на национальных турнирах. Назим был великолепным коучем и просто хорошим человеком. Он обучал не только боксу, но и прививал жизненные ценности. Он был особенным. Был по душе даже бойцам, которых побеждали его боксеры». - пишет для The Ring лауреат Зала боксерской славы, журналист Бернард Фернандес, который знал Ричардсона более трех десятков лет.

Ричардсон исповедовал ислам. В 2007-м году он перенес инсульт, но благодаря заботе родных сумел вернуться к повседневным делам и работе.

источник: The Ring Magazine
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Умер известный тренер по боксу Назим Ричардсон
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