Вердум покинет UFC

Фабрисио Вердум покидает UFC. Ему осталось провести всего один бой.

«Возможности продлить контракт нет. Годы здесь были отличными, мы расстаемся с UFC в хороших отношениях. Иногда мы расходились во мнениях, но такое бывает. Мне всегда хотелось здесь выступать, и мне дважды давали такую возможность. Я уходил, но потом надоедал UFC с просьбой вернуться», приводит слова Вердума BJ Penn.

Боец отметил, что его карьера продолжит двигаться дальше. Он не исключил, что будет драться в других организациях.

Бой Вердум — Густафссон пройдет в ночь на 26 июля на турнире UFC on ESPN 14. В своем предыдущем поединке 42-летний бразилец, у которого 23 победы в 33 боях, проиграл судейским решением россиянину Алексею Олейнику.