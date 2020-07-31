Тренер Челохсаева: Более справедливым исходом боя с Шахназаряном была бы ничья

– Георгий точно не выиграл этот бой. Мне кажется, что Айк был в этом поединко агрессором, шел вперед и много набрасывал, а Георгий еще не восстановился после весогонки. Мне кажется, более справедливым исходом была бы ничья. Жора выиграл три первых и два последних раунда, а всю середину отдал. Скорее всего, решение судей поменяют на ничейное и боксеры проведут реванш, — рассказал Ивичук News.ru.

Напомним, что вчера, 30 июля, в Минске прошел турнир Kold Wars, главным поединком которого стало противостояние Георгию Челохсаева и Айка Шахназаряна.

Бой продолжался все 10 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Челохсаеву раздельным решением – 97:94, 96:95 и 95:96.

Для Шахназаряна это поражение стало четвертым в карьере. Челохсаев выиграл 19-й бой в карьере.