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03 августа 15:12

Дмитрий Чудинов будет секундировать Журавского во время боя 10 августа

Дмитрий Чудинов будет секундировать Александра Журавского из Казахстана во время боя против российского панчера Хусейна Байсангурова.

Бой Журавский - Байсангуров пройдет 10 августа в Москве в рамках турнира «Короли Нокаутов - 4».

«У нас с Димой дружеские отношения, и его большой опыт чемпиона мира должен помочь мне в предстоящем важном бою», - отметил Александр Журавский.

Известно, что в Казахстане в период карантина боксерам нелегко поддерживать форму и тем более готовиться к важным боям: «В нашей стране еще не пережили карантин, так что мы сейчас мы по сути в осадном положении, но не перестаем надеятся на улучшение. Что касается подготовки, то находим способы тренироваться в этих условиях. Конечно, намного тяжелее найти спарринг-партнеров в период пандемии».

Александр мотивирован на победу: «То, что у меня с 2017 года была серия поражений еще ни о чем не говорит. В тех, при прочих равных боях, подняли руку сопернику не без помощи судей. Так что не чувствую себя проигравшим, планирую в своей манере провести и предстоящий бой. Технику и ошибки Байсангурова мы разобрали с командой и сделали соответствующие выводы. Психологически чувствую себя хорошо, ведь моя весовая категория всегда считалась ниже, поэтому мне легко будет сделать нужный вес (первый полусредний). С уважением отношусь ко всем соперникам, желаю Байсангурову всего доброго и главное хорошо подготовиться к нашему бою»», - рассказал казахский боксер.

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Дмитрий Чудинов будет секундировать Журавского во время боя 10 августа
Дмитрий Чудинов будет секундировать Александра Журавского из Казахстана во время боя против российского панчера Хусейна Байсангурова.
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