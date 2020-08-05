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У боксера Дмитрия Сухотского заподозрили коронавирус
05 августа 18:40

У боксера Дмитрия Сухотского заподозрили коронавирус

Один из главных поединков боксерского вечера «Короли Нокаутов - 4» отменен из-за подозрений в диагнозе коронавируса у Дмитрия Сухотского из Барнаула, который должен был боксировать с Рашидом Кодзоевым из Ингушетии.

“По словам Дмитрия члены его семьи госпитализированы с коронавирусом, сам он находится на самоизоляции с подозрением на коронавирус. Следующие тесты у него будут брать 10 августа, как раз в тот день, когда он должен был драться с Рашидом», - сообщил менеджер профессиональных боксеров Олег Богданов.

Богданов отметил, что этот бой стоило бы в будущем посмотреть: «К сожалению, у нас Кодзоев очень избигаемый боксер. Он может ударить, может и взорваться, не старается выиграть по очкам, идет вперед и старается нокаутировать соперника».

Рашид дебютировал в профессионалах в 2016 году, успешно боксировал в крупных боксерских шоу с участием таких звезд, как Денис Лебедев, Мурат Гасиев и др. «Охотник» начал карьеру в 2005 году, в его послужном списке титулы чемпиона России, чемпиона СНГ и славянских стран WBC, чемпиона Европы WBO, международного чемпиона IBF, интерконтинентального чемпиона WBO.

Программа 10 августа выглядит так:
Главный бой до 69 кг: Хусейн Байсангуров vs Александр Журавский
Второй главный бой до 76 кг: Евгений Шведенко vs Максим Смирнов
Бой свыше 91 кг: Басир Абакаров vs Герман Скобенко
Бой до 72 кг: Исами Меса vs Карен Аветисян
Бой до 66 кг: Вячеслав Летовальцев vs Руслан Керимов
Бой до 72 кг: Эдгар Москвичев vs Пеле Садоян
Бой до 67 кг: Виталий Петряков vs Шедрак Игнас

Медицинский партнер турнира — компания Sanitized.ru
Модный партнер — Компания STROGO MTM
Технический партнер — Ultimatum boxing

источник: «Советский спорт»
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У боксера Дмитрия Сухотского заподозрили коронавирус
У боксера Дмитрия Сухотского заподозрили коронавирус
Один из главных поединков боксерского вечера «Короли Нокаутов - 4» отменен из-за подозрений в диагнозе коронавируса у Дмитрия Сухотского из Барнаула, который должен был боксировать с Рашидом Кодзоевым из Ингушетии.
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