У боксера Дмитрия Сухотского заподозрили коронавирус

“По словам Дмитрия члены его семьи госпитализированы с коронавирусом, сам он находится на самоизоляции с подозрением на коронавирус. Следующие тесты у него будут брать 10 августа, как раз в тот день, когда он должен был драться с Рашидом», - сообщил менеджер профессиональных боксеров Олег Богданов.

Богданов отметил, что этот бой стоило бы в будущем посмотреть: «К сожалению, у нас Кодзоев очень избигаемый боксер. Он может ударить, может и взорваться, не старается выиграть по очкам, идет вперед и старается нокаутировать соперника».

Рашид дебютировал в профессионалах в 2016 году, успешно боксировал в крупных боксерских шоу с участием таких звезд, как Денис Лебедев, Мурат Гасиев и др. «Охотник» начал карьеру в 2005 году, в его послужном списке титулы чемпиона России, чемпиона СНГ и славянских стран WBC, чемпиона Европы WBO, международного чемпиона IBF, интерконтинентального чемпиона WBO.

Программа 10 августа выглядит так:

Главный бой до 69 кг: Хусейн Байсангуров vs Александр Журавский

Второй главный бой до 76 кг: Евгений Шведенко vs Максим Смирнов

Бой свыше 91 кг: Басир Абакаров vs Герман Скобенко

Бой до 72 кг: Исами Меса vs Карен Аветисян

Бой до 66 кг: Вячеслав Летовальцев vs Руслан Керимов

Бой до 72 кг: Эдгар Москвичев vs Пеле Садоян

Бой до 67 кг: Виталий Петряков vs Шедрак Игнас

Медицинский партнер турнира — компания Sanitized.ru

Модный партнер — Компания STROGO MTM

Технический партнер — Ultimatum boxing