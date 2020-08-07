Сменился соперник Хусейна Байсангурова в бою 10 августа

Вместо Александра Журавского из Казахстана на ринг выйдет Павел Мамонтов 12(1)-9-2 из Новоалтайска - экс-чемпион России-2011, экс-чемпион мира по версии Пан-азиатской боксерской ассоциации, претендент на континентальный титул WBA.

Журавский не смог вылететь из Павлодара в Алматы, а оттуда в Москву соответсвенно в связи с отменой целого ряда рейсов «Аэрофлота», закрытия границы из-за пандемии короновируса.

По словам менеджера казахского боксера Игоря Суделайнена, альтернативный вариант пересечения границы Казахстана с Россией на автомобиле также не представлялся возможным по ряду причин, в том числе и бюрократических.