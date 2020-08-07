ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
07 августа 17:33

Сменился соперник Хусейна Байсангурова в бою 10 августа

Сменился соперник экс-обладателя континентальных титулов по версии WBO и IBF Хусейна «Бриллиант из Грозного» Байсангурова 16 (14)-1-0 в поединке 10 августа в Москве в рамках боксерского шоу «Короли Нокаутов - 4».

Вместо Александра Журавского из Казахстана на ринг выйдет Павел Мамонтов 12(1)-9-2 из Новоалтайска - экс-чемпион России-2011, экс-чемпион мира по версии Пан-азиатской боксерской ассоциации, претендент на континентальный титул WBA.

Журавский не смог вылететь из Павлодара в Алматы, а оттуда в Москву соответсвенно в связи с отменой целого ряда рейсов «Аэрофлота», закрытия границы из-за пандемии короновируса.

По словам менеджера казахского боксера Игоря Суделайнена, альтернативный вариант пересечения границы Казахстана с Россией на автомобиле также не представлялся возможным по ряду причин, в том числе и бюрократических.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Facebook объявила о запуске аналога TikTok на базе InstagramУрунов: Мой отец мечтал, чтобы я играл в «Спартаке»Остон Урунов – в «Спартаке»Белокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размера
Сменился соперник Хусейна Байсангурова в бою 10 августа
Сменился соперник экс-обладателя континентальных титулов по версии WBO и IBF Хусейна «Бриллиант из Грозного» Байсангурова 16 (14)-1-0 в поединке 10 августа в Москве в рамках боксерского шоу «Короли Нокаутов - 4».
07.08.2020 17:33
Бокс
У боксера Дмитрия Сухотского заподозрили коронавирус
У боксера Дмитрия Сухотского заподозрили коронавирус
Один из главных поединков боксерского вечера «Короли Нокаутов - 4» отменен из-за подозрений в диагнозе коронавируса у Дмитрия Сухотского из Барнаула, который должен был боксировать с Рашидом Кодзоевым из Ингушетии.
05.08.2020 18:40
Бокс
Дмитрий Чудинов будет секундировать Журавского во время боя 10 августа
Дмитрий Чудинов будет секундировать Александра Журавского из Казахстана во время боя против российского панчера Хусейна Байсангурова.
03.08.2020 15:12
Бокс
Тренер Челохсаева: Более справедливым исходом боя с Шахназаряном была бы ничья
Тренер российского боксера Георгия Челохсаева Андрей Ивичук прокомментировал победу своего подопечного в поединке с соотечественником Айком Шахназаряном.
31.07.2020 14:39
Бокс
автор: Владислав Корегин
Усик и Чисора сразятся в октябре
Их поединок должен был пройти в мае, однако, организаторы отменили встречу из-за пандемии коронавируса.
31.07.2020 06:22
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Стал известен полный кард вечера бокса в Москве
Стал известен полный кард вечера бокса в Москве
Стал известен список всех участником 4-го боксерского шоу «Короли Нокаутов» организации возглавят самые яркие проспекты, которое состоится 10 августа 2020 года в Москве.
30.07.2020 16:33
Бокс
Уайт - о Поветкине: Жесткий русский мужик из старой школы
Поединок запланирован на 22 августа.
29.07.2020 09:37
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Александр Поветкин: Не считаю бой с Уайтом последним шансом в карьере
Поединок запланирован на 22 августа.
29.07.2020 08:17
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Рой Джонс: Я не собираюсь вступать с Тайсоном в размен в первом раунде как дурак
Выставочный поединок двух бывших абсолютных чемпионов мира по боксу пройдет в Лос-Анджелесе 12 сентября.
26.07.2020 19:33
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Брат Энтони Петтиса одержал победу в главном бою турнира Bellator 242
В соглавном бою Джейсон Джексон единогласным решением судей победил Джордана Мейна.
25.07.2020 08:23
Бокс
автор: Кирилл Трофименко
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика