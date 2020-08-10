Бой Тайсона и Джонса перенесли на 28 ноября

Выставочный поединок Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего перенесли на 28 ноября, сообщает журнал The Ring.

По информации источника, инициатором выступила команда Тайсона. Промоутеры считают, что таким образом можно заработать больше денег. Эту позицию поддержали менеджеры Джонса.

Отмечается, что место встречи осталось прежним – арена «Дигнити Хелт Спортс Парк» в Карсоне (Лос-Анджелес, Калифорния).

Напомним, 54-летний Тайсон завершил карьеру в 2005 году. Он был абсолютным чемпионом мира. В его активе 58 боев, 50 побед, шесть поражений и два несостоявшихся боя.

51-летний Джонс ушел из бокса в 2018 году. Он одержал 66 побед (47 – нокаутом) и потерпел девять поражений. Он был чемпионом мира в четырех весовых категориях.