Григорий Дрозд: Поветкин - настоящий нокаутер. Если он хорошо попадет, Уайт точно упадет

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд поделился ожиданиями от предстоящего поединка между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом.

«Пять лет назад я бы четко сказал, что фаворит — Александр. Но ему скоро 41. Он всегда качественно и ответственно тренируется, но все-таки 8–10 лет разницы могут сыграть роль. Судейство в Британии тоже будет на стороне Уайта, физическое состояние у него предпочтительнее. Но я бы не сказал, что британец превосходит Поветкина на голову. На стороне Александра огромный опыт и масса тяжелых боев. Он настоящий нокаутер, и если хорошо попадет, Уайт точно упадет. Я бы оценил расклад как примерно равный, но скрытый фаворит все-таки британец», - цитирует боксера News.ru.

Напомним, 40-летний Поветкин является бывшим чемпионом мира в тяжелом весе. В активе россиянина 35 побед (24 - нокаутом) при двух поражениях. Еще один бой завершился вничью.

32-летний Уайт на профессиональном ринге одержал 27 побед (18 - нокаутом) и потерпел одно поражение.

Бой в прямом эфире покажет телеканал «РЕН ТВ». Трансляция начнется 22 августа в 23:59 по московскому времени.