Папин победил Файфера техническим нокаутом и стал претендентом на титул чемпиона мира WBC

В главном бою шоу «Вечер бокса WBC» сразились российские боксеры Алексей Папин и Руслан Файфер.

В шестом раунде Папин одержал победу техническим нокаутом и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе.

Алексей получил право провести бой с действующим чемпионом WBC в данной весовой категории конголезцем Илунгой Макабу.

В активе 32-летнего Папина теперь 12 побед и одно поражение на профессиональном уровне.

Для 29-летнего Файфера поражение в Казани стало лишь вторым в профессиональной карьере. На счету Руслана 25 побед.