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23 августа 00:33
автор: Виктор Шарафудинов

Папин победил Файфера техническим нокаутом и стал претендентом на титул чемпиона мира WBC

Поединок состоялся в Казани.

В главном бою шоу «Вечер бокса WBC» сразились российские боксеры Алексей Папин и Руслан Файфер.

В шестом раунде Папин одержал победу техническим нокаутом и стал обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первом тяжелом весе.

Алексей получил право провести бой с действующим чемпионом WBC в данной весовой категории конголезцем Илунгой Макабу.

В активе 32-летнего Папина теперь 12 побед и одно поражение на профессиональном уровне.

Для 29-летнего Файфера поражение в Казани стало лишь вторым в профессиональной карьере. На счету Руслана 25 побед.

источник: «Советский спорт»
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Папин победил Файфера техническим нокаутом и стал претендентом на титул чемпиона мира WBC
Поединок состоялся в Казани.
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