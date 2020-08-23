Поветкин - о победе над Уайтом: Когда я раскрепостился, все пошло по плану

Российский боксер Александр Поветкин поделился эмоциями после победы над британцем Диллианом Уайтом.

«Пропустил несколько ударов. Боксировали по плану. Когда я раскрепостился, все пошло по плану. Запереживал ли, когда побывал в нокдауне? Нет, не до этого было.

Не сказать, что я в шоке от такой победы. Рад, что у меня получилось выиграть. Благодарю всех моих болельщиков, которые за меня переживают. Их поддержка для меня очень важна, — сказал Поветкин в эфире инстаграм.