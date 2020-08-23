Андрей Рябинский: Следующий бой Поветкин должен провести против Фьюри или Уайлдера

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что в своем следующем поединке россиянин Александр Поветкин должен встретиться с победителем боя Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер.

«Поветкин точно должен быть обязательным претендентом. Следующий бой должен пройти против победителя поединка Уайлдер - Фьюри», - цитирует Рябинского ТАСС.

Напомним, 40-летний Поветкин победил британца Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде.

Россиянин завоевал два чемпионских пояса: временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.

Теперь в активе российского боксера 36 побед в 39 поединках на профессиональном ринге при одной ничьей и двух поражениях.