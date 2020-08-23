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23 августа 07:03
автор: Юрий Нечаев

Андрей Рябинский: Следующий бой Поветкин должен провести против Фьюри или Уайлдера

2 сентября российскому боксеру исполнится 41 год.

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский считает, что в своем следующем поединке россиянин Александр Поветкин должен встретиться с победителем боя Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер.

«Поветкин точно должен быть обязательным претендентом. Следующий бой должен пройти против победителя поединка Уайлдер - Фьюри», - цитирует Рябинского ТАСС.

Напомним, 40-летний Поветкин победил британца Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде.

Россиянин завоевал два чемпионских пояса: временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.

Теперь в активе российского боксера 36 побед в 39 поединках на профессиональном ринге при одной ничьей и двух поражениях.

Чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC является Тайсон Фьюри. В конце этого года британец хочет провести третий бой против Уайлдера. В декабре 2018 года их противостояние завершилось вничью, а в феврале 2020 техническим нокаутом победу одержал Фьюри.

источник: ТАСС
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