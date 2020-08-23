Уайт рассчитывает взять реванш у Поветкина до конца 2020 года

Реванш между Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным должен состояться до конца 2020 года.

Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн.

«После боя Уайт сказал мне, что не может поверить в поражение. Это драма любимого нами вида спорта. В контракте есть пункт о реванше и мы реализуем его до конца года. Я считаю, что Уайт сможет победить Поветкина в ответном бою», — приводит слова Хирна Daily Mail.

Напомним, 40-летний Поветкин победил Уайта нокаутом в пятом раунде.

Россиянин завоевал два чемпионских пояса: временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.