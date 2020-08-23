ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 августа 07:38
автор: Юрий Нечаев

Уайт рассчитывает взять реванш у Поветкина до конца 2020 года

Россиянин нокаутировал британца в пятом раунде.

Реванш между Диллианом Уайтом и россиянином Александром Поветкиным должен состояться до конца 2020 года.

Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн.

«После боя Уайт сказал мне, что не может поверить в поражение. Это драма любимого нами вида спорта. В контракте есть пункт о реванше и мы реализуем его до конца года. Я считаю, что Уайт сможет победить Поветкина в ответном бою», — приводит слова Хирна Daily Mail.

Напомним, 40-летний Поветкин победил Уайта нокаутом в пятом раунде.

Россиянин завоевал два чемпионских пояса: временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.

Теперь в активе российского боксера 36 побед в 39 поединках на профессиональном ринге при одной ничьей и двух поражениях.

32-летний Уайт потерпел второе поражение в своей карьере. Он одержал 27 побед и потерпел неудачу лишь в поединке против соотечественника Энтони Джошуа 12 декабря 2015 года.

Ранее промоутер российского боксера Андрей Рябинский заявил, что в своем следующем бою Поветкин должен сразиться за титул чемпиона мира по версии WBC с победителем противостояния Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер.

источник: The Daily Mail
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Посол российского футбола. 22 августа – день рождения Артёма ДзюбыМожно ли включать нейтраль на автоматической коробке передач: зачем и чем грозит переключение автомата на нейтральную передачуАкция «Женщины в белом» направлена на развал Белоруссии - общественник42-летняя Орлова в мокром бикини засветила точеную фигуруЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Уайт рассчитывает взять реванш у Поветкина до конца 2020 года
Россиянин нокаутировал британца в пятом раунде.
23.08.2020 07:38
Бокс
автор: Юрий Нечаев
«40 лет! Горжусь». Фьюри отреагировал на победу Поветкина над Уайтом
2 сентября российскому боксеру исполнится 41 год.
23.08.2020 07:24
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Андрей Рябинский: Следующий бой Поветкин должен провести против Фьюри или Уайлдера
2 сентября российскому боксеру исполнится 41 год.
23.08.2020 07:03
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Поветкин - о победе над Уайтом: Когда я раскрепостился, все пошло по плану
Россиянин нокаутировал соперника в пятом раунде.
23.08.2020 06:46
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Поветкин в пятом раунде отправил Уайта в нокаут и стал временным чемпионом мира по версии WBC
Поветкин в пятом раунде отправил Уайта в нокаут и стал временным чемпионом мира по версии WBC
40-летний российский боксер провел мастерский апперкот.
23.08.2020 01:23
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Папин победил Файфера техническим нокаутом и стал претендентом на титул чемпиона мира WBC
Поединок состоялся в Казани.
23.08.2020 00:33
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Поветкин оказался на 13 кг легче, чем Уайт
Завтра 22 августа россиянин и британец сразятся за титул временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.
21.08.2020 19:42
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Андрей Рябинский: Считаю, что в бою Уайта и Поветкина фаворита нет
Встреча состоится 22 августа и пройдет в Англии.
21.08.2020 14:30
Бокс
Григорий Дрозд: Поветкин - настоящий нокаутер. Если он хорошо попадет, Уайт точно упадет
Бой состоится 22 августа.
20.08.2020 17:19
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Телеканал «РЕН ТВ» покажет бой Поветкин - Уайт в прямом эфире
Мероприятие состоится 22 августа.
20.08.2020 16:14
Бокс
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика