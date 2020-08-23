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23 августа 11:17
автор: Юрий Нечаев

Алексей Тищенко: Поветкин - молодец, сумел собраться и переломить непростой бой против Уайта

Россиянин нокаутировал соперника в пятом раунде.

Двукратный Олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал победу Александра Поветкина над британцем Диллионом Уайтом.

«До боя я предполагал, что Александр выиграет. Но по ходу самого поединка уже начал сомневаться. Поветкин — молодец, сумел переломить непростой бой. Александр смог собраться и забыть, что было в прошлом раунде. Уайт, как мне показалось, после двух нокдаунов немного расслабился.

Шансы против Фьюри? Они есть. Но Фьюри — это боец другого стиля и уровня. С ним все будет намного сложнее», — цитирует Тищенко «Чемпионат.com».

Напомним, 40-летний Поветкин победил Уайта нокаутом в пятом раунде.

Россиянин завоевал два чемпионских пояса: временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.

Теперь в активе российского боксера 36 побед в 39 поединках на профессиональном ринге при одной ничьей и двух поражениях.

32-летний Уайт потерпел второе поражение в своей карьере. Ранее он одержал 27 побед и потерпел неудачу лишь в поединке против соотечественника Энтони Джошуа 12 декабря 2015 года.

источник: Чемпионат.com
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