Алексей Тищенко: Поветкин - молодец, сумел собраться и переломить непростой бой против Уайта

Двукратный Олимпийский чемпион Алексей Тищенко прокомментировал победу Александра Поветкина над британцем Диллионом Уайтом.

«До боя я предполагал, что Александр выиграет. Но по ходу самого поединка уже начал сомневаться. Поветкин — молодец, сумел переломить непростой бой. Александр смог собраться и забыть, что было в прошлом раунде. Уайт, как мне показалось, после двух нокдаунов немного расслабился.

Шансы против Фьюри? Они есть. Но Фьюри — это боец другого стиля и уровня. С ним все будет намного сложнее», — цитирует Тищенко «Чемпионат.com».

Напомним, 40-летний Поветкин победил Уайта нокаутом в пятом раунде.

Россиянин завоевал два чемпионских пояса: временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.