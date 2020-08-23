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23 августа 12:28
автор: Юрий Нечаев

Энтони Джошуа: Уайта впереди ждет еще много лет карьеры, а Поветкин - молодец

Россиянин нокаутировал соперника в пятом раунде.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа призвал Диллиана Уайта не отчаиваться после поражения от Александра Поветкина.

«У Диллиана много лет карьеры впереди. Я могу лишь сказать ему: «Встань, отряхнись и возвращайся на ринг». Это опасный вид спорта, но нужно двигаться дальше.

Поветкин — молодец», — цитирует Джошуа TalkSport.

Напомним, 40-летний Поветкин победил Уайта нокаутом в пятом раунде.

Россиянин завоевал два чемпионских пояса: временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.

Теперь в активе российского боксера 36 побед в 39 поединках на профессиональном ринге при одной ничьей и двух поражениях.

32-летний Уайт потерпел второе поражение в своей карьере. Ранее он одержал 27 побед и потерпел неудачу лишь в поединке против соотечественника Энтони Джошуа 12 декабря 2015 года.

источник: talkSPORT
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