Энтони Джошуа: Уайта впереди ждет еще много лет карьеры, а Поветкин - молодец

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа призвал Диллиана Уайта не отчаиваться после поражения от Александра Поветкина.

«У Диллиана много лет карьеры впереди. Я могу лишь сказать ему: «Встань, отряхнись и возвращайся на ринг». Это опасный вид спорта, но нужно двигаться дальше.

Поветкин — молодец», — цитирует Джошуа TalkSport.

Напомним, 40-летний Поветкин победил Уайта нокаутом в пятом раунде.

Россиянин завоевал два чемпионских пояса: временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.