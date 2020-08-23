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23 августа 13:43
автор: Юрий Нечаев

Чисора на русском языке поздравил Поветкина с победой над Уайтом (фото)

Россиянин нокаутировал соперника в пятом раунде.

Британский боксер Дерек Чисора поздравил Александра Поветкина с победой над Диллианом Уайтом.

«Мой русский друг, поздравляю», - написал спортсмен в инстаграм.

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мой русский друг поздравляю @povetkinalexandr

Публикация от Derek Chisora 🥊 (@derekwarchisora)

Напомним, 40-летний Поветкин победил Уайта нокаутом в пятом раунде.

Россиянин завоевал два чемпионских пояса: временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.

Теперь в активе российского боксера 36 побед в 39 поединках на профессиональном ринге при одной ничьей и двух поражениях.

32-летний Уайт потерпел второе поражение в своей карьере. Ранее он одержал 27 побед и потерпел неудачу лишь в поединке против соотечественника Энтони Джошуа 12 декабря 2015 года.

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