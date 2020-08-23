Чисора на русском языке поздравил Поветкина с победой над Уайтом (фото)

Напомним, 40-летний Поветкин победил Уайта нокаутом в пятом раунде.

Россиянин завоевал два чемпионских пояса: временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.

Теперь в активе российского боксера 36 побед в 39 поединках на профессиональном ринге при одной ничьей и двух поражениях.

32-летний Уайт потерпел второе поражение в своей карьере. Ранее он одержал 27 побед и потерпел неудачу лишь в поединке против соотечественника Энтони Джошуа 12 декабря 2015 года.