Чисора на русском языке поздравил Поветкина с победой над Уайтом (фото)

Британский боксер Дерек Чисора поздравил Александра Поветкина с победой над Диллианом Уайтом.
«Мой русский друг, поздравляю», - написал спортсмен в инстаграм.
Напомним, 40-летний Поветкин победил Уайта нокаутом в пятом раунде.
Россиянин завоевал два чемпионских пояса: временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.
Теперь в активе российского боксера 36 побед в 39 поединках на профессиональном ринге при одной ничьей и двух поражениях.
32-летний Уайт потерпел второе поражение в своей карьере. Ранее он одержал 27 побед и потерпел неудачу лишь в поединке против соотечественника Энтони Джошуа 12 декабря 2015 года.