Китаец Мэн Фаньлун отказался от поединка с Бетербиевым

Китайский боксер Мэн Фаньлун отказался от боя с россиянином Артуром Бетербиевым.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов поединка.

«Мэн Фаньлун отказался от боя», - сказал собеседник агентства.

Напомним, 35-летний Бетербиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 79,4 кг. На профессиональном ринге россиянин провел 15 поединков и во всех одержал победы нокаутом. В своем последнем бое, который состоялся в октябре 2019 года, Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика.

В активе 32-летнего Фэньлуна 16 побед в 16 поединках на профессиональном ринге (10 - нокаутом).