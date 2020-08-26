Стал известен новый соперник Бетербиева

Российский боксер Артур Бетербиев проведет поединок с Адамом Дейнесом из Германии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду немецкого спортсмена.

«Адам будет боксировать с Бетербиевым», - сказал собеседник агентства.

Напомним, вчера стало известно, что от боя с россиянином отказался китайский боксер Мэн Фаньлун.

35-летний Бетербиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 79,4 кг. На профессиональном ринге россиянин провел 15 поединков и во всех одержал победы нокаутом. В своем последнем бое, который состоялся в октябре 2019 года, Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика.