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26 августа 10:25
автор: Юрий Нечаев

Стал известен новый соперник Бетербиева

Дата боя пока не определена.

Российский боксер Артур Бетербиев проведет поединок с Адамом Дейнесом из Германии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду немецкого спортсмена.

«Адам будет боксировать с Бетербиевым», - сказал собеседник агентства.

Напомним, вчера стало известно, что от боя с россиянином отказался китайский боксер Мэн Фаньлун.

35-летний Бетербиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 79,4 кг. На профессиональном ринге россиянин провел 15 поединков и во всех одержал победы нокаутом. В своем последнем бое, который состоялся в октябре 2019 года, Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика.

Дейнес одержал 19 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение и один бой завершил вничью.

источник: ТАСС
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