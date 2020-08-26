Андрей Рябинский: Следующий поединок Поветкин проведет с Уайтом, в контракте есть пункт о реванше

Менеджер российского боксера Александра Поветкина Андрей Рябинский подтвердил, что в своем следующем поединке россиянин вновь встретится с британцем Диллианом Уайтом.

«История с обязательным претендентом сейчас не самая простая. Можно прождать и год, и два. А боксировать надо сегодня. Я уже сказал раз 15, но могу повторить, если надо подвести какую-то черту. Следующий бой у нас будет с Уайтом, потому что в контракте есть пункт о реванше», — передает слова Рябинского Sport24.ru.

Напомним, 22 августа Поветкин нокаутировал британца в пятом раунде. 40-летний россиянин завоевал два чемпионских пояса: временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.

Теперь в активе российского боксера 36 побед в 39 поединках на профессиональном ринге при одной ничьей и двух поражениях.

32-летний Уайт потерпел второе поражение в своей карьере. Ранее он одержал 27 побед и потерпел неудачу лишь в поединке против соотечественника Энтони Джошуа 12 декабря 2015 года.