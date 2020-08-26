Поветкин - о нокауте Уайта: Мы отрабатывали этот удар на тренировках

Российский боксер Александр Поветкин рассказал, что был абсолютно спокоен после сложного четвертого раунда в поединке с британцем Диллианом Уайтом.

«Мы отрабатывали этот удар на тренировках. Просто так ничего не бывает. Мы готовили этот удар.

После четвертого раунда я был спокоен, как будто ничего не пропускал. Наверное, расслабился, поэтому и руки полетели», — цитирует Поветкина Sport24.ru.

Напомним, 22 августа Поветкин нокаутировал британца в пятом раунде. При этом в четвертом раунде Александр дважды побывал в нокдауне.

40-летний россиянин завоевал два чемпионских пояса: временного чемпиона мира по версии WBC и титул WBC Diamond.