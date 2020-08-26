Тим Цзю техническим нокаутом победил Хорна

Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде над австралийцем Джеффом Хорном.

Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

Всего Тим провел на профессиональном ринге 16 боев и во всех одержал победы (12-нокаутом). В активе Хорна 20 побед, три поражения и одна ничья.