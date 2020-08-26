«Хороший бой, хороший закал на следующие поединки». Костя Цзю поздравил сына с победой над Хорном

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю эмоционально поздравил своего сына Тима с победой над австралийцем Джеффом Хорном.

«Только что закончился поединок моего сына Тимохи, который одержал очень важную и нужную победу для своей карьеры. Надеюсь, что мои болельщики во всем мире перебрались на твою сторону.

Тимоха, хороший бой, хорошая победа, хороший закал на следующие бои. Я тебя люблю. Поздравляю», - сказал Цзю-старший в видео, опубликованном в инстаграм.

Напомним, сегодня Тим Цзю одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде над Хорном.

Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии Международной боксерской федерации (IBF) и глобальный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 69,9 кг.

Всего Тим провел на профессиональном ринге 16 боев и во всех одержал победы (12-нокаутом). В активе Хорна 20 побед, три поражения и одна ничья.