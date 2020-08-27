Джошуа – о поединке с Фьюри: Никогда не скрывал своего желания проломить ему голову

Британец Энтони Джошуа поделился ожиданиями от поединка против соотечественника Тайсона Фьюри.

«Уважаю этого человека. Он хороший боец, семьянин, но я никогда не скрывал своего желания проломить ему голову.

Думаю, наш бой продлится не более шести раундов. Я просто вырублю его.

Уверен, что смогу выдержать его давление и отправлю в нокаут. Он проучил Уайлдера, но я не Уайлдер. Я намного лучше», – цитирует Джошуа Daily Mail.

31-летний Фьюри – действующий чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе. 30-летний Джошуа владеет чемпионскими поясами IBF, WBA, WBO и IBO.