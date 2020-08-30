Бывший чемпион мира Хук одержал победу над 150-килограммовым соперником

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Марко Хук одержал победу над соотечественником Деннисом Левандовски.
Поединок, ставший главным событием турнира в Браунлаге, продлился все 10 раундов, по итогам которых судьи единогласным решением отдали победу Хуку.
Примечательно то, что вес Левандовски составил 150 кг. Он оказался тяжелее соперника на 50 кг.
35-летний Хук провел первый поединок с мая 2019 года. На профессиональном ринге он провел 48 боев, в которых одержал 41 победу (28 нокаутом), потерпел пять поражений и добился одного ничейного результата. Еще один поединок был признан несостоявшимся.