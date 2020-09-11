ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
11 сентября 08:41
автор: Артур Гичунцев

Уильямс – о бое с Харитоновым: Я боксирую дольше, чем он живет на этой земле

Встреча состоится 11 сентября и начнется в 23.00 мск.

Британец Дэнни Уильямс высказался перед боксерским поединком против россиянина Сергея Харитонова, выступающего в ММА.

«Я выиграю у Харитонова за счет своего опыта. Я боксирую дольше, чем он живет на этой земле. К тому же он никогда не проводил профессиональных боев по боксу. Он даже не догадывается, с чем ему предстоит столкнуться. Конечно, я удивился, когда мне предложили этот бой. Мой друг – фанат ММА, и он мне рассказывал, какой Сергей крутой боец. Но я не ожидал, что мне когда-то выпадет возможность с ним подраться.

Я давно так усердно не тренировался: последние месяца три только и делал, что работал в зале. Нокаутирую ли я Харитонова? Нам не платят за то, чтобы мы продержались в ринге как можно дольше, так что я не буду растягивать удовольствие. Я нокаутирую его сразу же, как только у меня появится возможность для удара. Буду тщательно выбирать удары, действовать с умом. И нокаут обязательно придет. Не знаю, будет ли это первый раунд или последний, но бой не пройдет всю дистанцию», – цитирует британца газета «Известия».

Напомним, 47-летний Уильямс на профессиональном ринге одержал 54 победы и потерпел 28 поражений. 1 июля 2004 года он нокаутировал Майка Тайсона.

Что касается 40-летнего Харитонова, то это будет дебютный бой россиянина в боксе. В ММА он одержал 29 побед и потерпел семь поражений.

источник: «Известия»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Авербух напомнил, что Алина Загитова ранее объявила о приостановке спортивной карьерыИсинбаева считает, что Загитова и Медведева были-бы отличным тандемомВ Германии будет проведен финал четырех баскетбольной Евролиги-2020/21В Microsoft Flight Simulator обнаружили гигантский монолитКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизмБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Уильямс – о бое с Харитоновым: Я боксирую дольше, чем он живет на этой земле
Встреча состоится 11 сентября и начнется в 23.00 мск.
11.09.2020 08:41
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Альварес подал в суд на Де Ла Хойю, требуя 280 миллионов долларов
Самый высокооплачиваемый боксер мира считает, что ему не дают зарабатывать.
10.09.2020 11:27
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Поветкин о беспорядках в Белоруссии: Хотят поссорить братские народы. Надеюсь, Лукашенко все удержит
Ранее во многих городах страны прошли акции протеста в связи с выборами нового президента.
09.09.2020 13:19
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Александр Поветкин: Несколько раз звали в Германию, но я отказался
В крайнем поединке 40-летний боксер нокаутировал британца Диллиана Уайта.
09.09.2020 12:51
Бокс
автор: Артур Гичунцев
«Камни, бревна, горные речки». Харитонов рассказал о подготовке к бою с Уильямсом
Поединок состоится в Химках.
08.09.2020 21:28
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Диллиан Уайт: Я был готов продолжать бой с Поветкиным. Это не был нокаут. Я просто упал
22 августа россиянин победил британца, умело применив апперкот в пятом раунде.
04.09.2020 13:19
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Артур Бетербиев: Мой бой состоится 23 октября в Москве
Поединок россиянина против китайца Мэн Фаньлуня несколько раз переносили.
02.09.2020 15:05
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Реванш Поветкин – Уайт состоится 14 или 21 ноября
22 августа россиянин отправил британца в нокаут в пятом раунде.
02.09.2020 11:20
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Александр Поветкин: Хотелось бы побоксировать с Фьюри и с Джошуа еще раз попробовать
22 августа российский боксер отправил в нокаут британца Диллиана Уайта.
02.09.2020 10:56
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший чемпион мира Хук одержал победу над 150-килограммовым соперником
Турнир состоялся в Германии.
30.08.2020 12:06
Бокс
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика