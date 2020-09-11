Уильямс – о бое с Харитоновым: Я боксирую дольше, чем он живет на этой земле

Британец Дэнни Уильямс высказался перед боксерским поединком против россиянина Сергея Харитонова, выступающего в ММА.

«Я выиграю у Харитонова за счет своего опыта. Я боксирую дольше, чем он живет на этой земле. К тому же он никогда не проводил профессиональных боев по боксу. Он даже не догадывается, с чем ему предстоит столкнуться. Конечно, я удивился, когда мне предложили этот бой. Мой друг – фанат ММА, и он мне рассказывал, какой Сергей крутой боец. Но я не ожидал, что мне когда-то выпадет возможность с ним подраться.

Я давно так усердно не тренировался: последние месяца три только и делал, что работал в зале. Нокаутирую ли я Харитонова? Нам не платят за то, чтобы мы продержались в ринге как можно дольше, так что я не буду растягивать удовольствие. Я нокаутирую его сразу же, как только у меня появится возможность для удара. Буду тщательно выбирать удары, действовать с умом. И нокаут обязательно придет. Не знаю, будет ли это первый раунд или последний, но бой не пройдет всю дистанцию», – цитирует британца газета «Известия».

Напомним, 47-летний Уильямс на профессиональном ринге одержал 54 победы и потерпел 28 поражений. 1 июля 2004 года он нокаутировал Майка Тайсона.

Что касается 40-летнего Харитонова, то это будет дебютный бой россиянина в боксе. В ММА он одержал 29 побед и потерпел семь поражений.