Чудинов победил Садика техническим нокаутом в 12-м раунде

Российский боксер Федор Чудинов победил британца Умара Садика техническим нокаутом в 12-м раунде.

Россиянин защитил пояс WBA Gold в весовой категории до 76,2 кг.

32-летний Чудинов одержал 23-ю победу на профессиональном ринге (16 нокаутом). Дважды россиянин терпел поражение.

32-летний Садик проиграл второй раз за карьеру. В его активе 10 побед (6 нокаутом).

Добавим, что главным событием вечера станет поединок между российским бойцом смешанных единоборств Сергеем Харитоновым и британцем Дэнни Уильямсом по правилам бокса.