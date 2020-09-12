Владимир Хрюнов: Следующим соперником Харитонова станет Хэй

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов проведет боксерский поединок с британцем Дэвидом Хэем.

Об этом в эфире телеканала «Рен ТВ» сообщил промоутер россиянина Владимир Хрюнов.

«Мы уже начали переговоры. Новым соперником Харитонова станет Дэвид Хэй», — сказал Хрюнов.

Напомним, сегодня Харитонов техническим нокаутом во втором раунде победил британского боксера Дэнни Уильямса. Для бойца ММА это был дебют на профессиональном боксерском ринге.

Хэй является бывшим чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC (2007—2008), WBA (2007—2008), WBO (2008), а также в тяжелой весовой категории - по версии WBA (2009—2011).