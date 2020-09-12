ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 сентября 01:17
автор: Юрий Нечаев

Владимир Хрюнов: Следующим соперником Харитонова станет Хэй

В Химках завершился вечер бокса.

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов проведет боксерский поединок с британцем Дэвидом Хэем.

Об этом в эфире телеканала «Рен ТВ» сообщил промоутер россиянина Владимир Хрюнов.

«Мы уже начали переговоры. Новым соперником Харитонова станет Дэвид Хэй», — сказал Хрюнов.

Напомним, сегодня Харитонов техническим нокаутом во втором раунде победил британского боксера Дэнни Уильямса. Для бойца ММА это был дебют на профессиональном боксерском ринге.

Хэй является бывшим чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям WBC (2007—2008), WBA (2007—2008), WBO (2008), а также в тяжелой весовой категории - по версии WBA (2009—2011).

В активе британца 28 побед при четырех поражениях на профессиональном ринге. Свой последний поединок он провел в мае 2018 года, когда техническим нокаутом проиграл Тони Белью.

источник: Телеканал «РЕН ТВ»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Новый Renault Logan, Sandero и Sandero StepwayПреступление и наказание. Справедливо ли изгнание Джоковича с US OpenДиректор школы Тутберидзе: Фигуристки эксплуатируются различными рекламными кампаниямиБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много летСамая сексуальная спортсменка мира разделась и взорвала СетьНевероятно красивая гимнастка РФ: Даже Макгрегор снял шляпу
Чудинов рассказал, за счет чего победил Садика
Россиянин одержал 23-ю победу на профессиональном ринге.
12.09.2020 01:34
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Владимир Хрюнов: Следующим соперником Харитонова станет Хэй
В Химках завершился вечер бокса.
12.09.2020 01:17
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Харитонов нокаутировал Уильямса во втором раунде
В Химках завершился вечер бокса.
12.09.2020 00:43
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Чудинов победил Садика техническим нокаутом в 12-м раунде
Вечер бокса проходит в Химках
12.09.2020 00:10
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Поветкин пожелал удачи Харитонову в бою против Уильямса: Серега, верю в тебя, как никто другой
Боксерский поединок состоится сегодня 11 сентября в Химках.
11.09.2020 13:40
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Харитонов: Перспектива встретиться с Майком Тайсоном реальна
Ранее американец заявил, что проведет два выставочных боя. Один из них – против Роя Джонса.
11.09.2020 09:27
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Уильямс – о бое с Харитоновым: Я боксирую дольше, чем он живет на этой земле
Встреча состоится 11 сентября и начнется в 23.00 мск.
11.09.2020 08:41
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Альварес подал в суд на Де Ла Хойю, требуя 280 миллионов долларов
Самый высокооплачиваемый боксер мира считает, что ему не дают зарабатывать.
10.09.2020 11:27
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Поветкин о беспорядках в Белоруссии: Хотят поссорить братские народы. Надеюсь, Лукашенко все удержит
Ранее во многих городах страны прошли акции протеста в связи с выборами нового президента.
09.09.2020 13:19
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Александр Поветкин: Несколько раз звали в Германию, но я отказался
В крайнем поединке 40-летний боксер нокаутировал британца Диллиана Уайта.
09.09.2020 12:51
Бокс
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика