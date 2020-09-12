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12 сентября 01:34
автор: Юрий Нечаев

Чудинов рассказал, за счет чего победил Садика

Россиянин одержал 23-ю победу на профессиональном ринге.

Российский боксер Федор Чудинов считает, что победил британца Умара Садика за счет правильно выбранной тактики.

«Была задача вымотать его физически. В любой войне побеждает тактика и стратегия, поэтому мы смогли это сделать сегодня», - цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, сегодня Чудинов победил Садика техническим нокаутом в 12-м раунде. Россиянин защитил пояс WBA Gold в весовой категории до 76,2 кг.

32-летний Чудинов одержал 23-ю победу на профессиональном ринге (16 нокаутом). Дважды россиянин терпел поражение.

источник: ТАСС
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Чудинов рассказал, за счет чего победил Садика
Россиянин одержал 23-ю победу на профессиональном ринге.
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