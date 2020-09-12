Чудинов рассказал, за счет чего победил Садика

Российский боксер Федор Чудинов считает, что победил британца Умара Садика за счет правильно выбранной тактики.

«Была задача вымотать его физически. В любой войне побеждает тактика и стратегия, поэтому мы смогли это сделать сегодня», - цитирует спортсмена ТАСС.

Напомним, сегодня Чудинов победил Садика техническим нокаутом в 12-м раунде. Россиянин защитил пояс WBA Gold в весовой категории до 76,2 кг.

32-летний Чудинов одержал 23-ю победу на профессиональном ринге (16 нокаутом). Дважды россиянин терпел поражение.