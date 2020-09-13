ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 сентября 11:14
автор: Юрий Нечаев

Артур Бетербиев: Я получил повреждение ребра, поэтому мой следующий бой откладывается

Поединок был запланирован на 23 октября.

Бой между Артуром Бетербиевым и немцем Адамом Дейнесом перенесен из-за травмы российского боксера.

«Друзья, к сожалению, у меня неприятные новости. На сборе в Кисловодске я получил повреждение ребра, поэтому теперь мой следующий бой откладывается.

Сейчас я буду тренироваться по облегченной программе, а на ринг постараюсь вернуться до конца года. Берегите себя, всем здоровья!» - написал Бетербиев в инстаграм.

Напомним, 35-летний Бетербиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 79,4 кг. На профессиональном ринге россиянин провел 15 поединков и во всех одержал победы нокаутом. В своем последнем бое, который состоялся в октябре 2019 года, Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика.

Дейнес одержал 19 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение и один бой завершил вничью.

Поединок должен был состояться 23 октября в Москве.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Ювентус» не ведет переговоры с Оливье ЖируГлаву UFC впечатлил нокаут камерунского бойца MMAОсака вышла в финал US OpenКакой контент вырезали из игр после жалоб на расизмВ Microsoft Flight Simulator обнаружили гигантский монолит«Знаешь, я ненавижу русских и вообще славян»
Артур Бетербиев: Я получил повреждение ребра, поэтому мой следующий бой откладывается
Поединок был запланирован на 23 октября.
13.09.2020 11:14
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Чудинов рассказал, за счет чего победил Садика
Россиянин одержал 23-ю победу на профессиональном ринге.
12.09.2020 01:34
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Владимир Хрюнов: Следующим соперником Харитонова станет Хэй
В Химках завершился вечер бокса.
12.09.2020 01:17
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Харитонов нокаутировал Уильямса во втором раунде
В Химках завершился вечер бокса.
12.09.2020 00:43
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Чудинов победил Садика техническим нокаутом в 12-м раунде
Вечер бокса проходит в Химках
12.09.2020 00:10
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Поветкин пожелал удачи Харитонову в бою против Уильямса: Серега, верю в тебя, как никто другой
Боксерский поединок состоится сегодня 11 сентября в Химках.
11.09.2020 13:40
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Харитонов: Перспектива встретиться с Майком Тайсоном реальна
Ранее американец заявил, что проведет два выставочных боя. Один из них – против Роя Джонса.
11.09.2020 09:27
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Уильямс – о бое с Харитоновым: Я боксирую дольше, чем он живет на этой земле
Встреча состоится 11 сентября и начнется в 23.00 мск.
11.09.2020 08:41
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Альварес подал в суд на Де Ла Хойю, требуя 280 миллионов долларов
Самый высокооплачиваемый боксер мира считает, что ему не дают зарабатывать.
10.09.2020 11:27
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Поветкин о беспорядках в Белоруссии: Хотят поссорить братские народы. Надеюсь, Лукашенко все удержит
Ранее во многих городах страны прошли акции протеста в связи с выборами нового президента.
09.09.2020 13:19
Бокс
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика