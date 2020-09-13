Артур Бетербиев: Я получил повреждение ребра, поэтому мой следующий бой откладывается

Бой между Артуром Бетербиевым и немцем Адамом Дейнесом перенесен из-за травмы российского боксера.

«Друзья, к сожалению, у меня неприятные новости. На сборе в Кисловодске я получил повреждение ребра, поэтому теперь мой следующий бой откладывается.

Сейчас я буду тренироваться по облегченной программе, а на ринг постараюсь вернуться до конца года. Берегите себя, всем здоровья!» - написал Бетербиев в инстаграм.

Напомним, 35-летний Бетербиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 79,4 кг. На профессиональном ринге россиянин провел 15 поединков и во всех одержал победы нокаутом. В своем последнем бое, который состоялся в октябре 2019 года, Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика.

Дейнес одержал 19 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение и один бой завершил вничью.

Поединок должен был состояться 23 октября в Москве.