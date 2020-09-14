Федор Чудинов: Я готов к поединку с Альваресом

Российский боксер Федор Чудинов заявил, что готов к бою с мексиканцем Саулем Альваресом.

«Для боя с Альваресом надо провести несколько поединков. Но вообще я готов. Если будет возможность, мы это сделаем», - цитирует Чудинова ТАСС.

Напомним, 12 сентября Чудинов победил Умара Садика техническим нокаутом в 12-м раунде. Россиянин защитил пояс WBA Gold в весовой категории до 76,2 кг.

32-летний Чудинов одержал 23-ю победу на профессиональном ринге (16 нокаутом). Дважды россиянин терпел поражение.

30-летний Альварес имеет в своем активе 53 победы при одном поражении и двух ничьих на профессиональном ринге.