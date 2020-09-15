Реванш Поветкин – Уайт состоится 21 ноября

The Sun сообщает, что реванш Диллиана Уайта и Александра Поветкина назначен на 21 ноября.

22 августа в британском Брентвуде Поветкин нокаутировал 32-летнего британского боксера левым апперкотом в пятом раунде.

Победа принесла 41-летнему россиянина титулы временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC и титул чемпиона по версии WBC Diamond.

Всего в активе Поветкина 39 побед, одна ничья и два поражения в профессиональном боксу. Уайт выиграл 27 и проиграл два своих поединка.