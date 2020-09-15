ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 сентября 14:22
автор: Виктор Шарафудинов

Реванш Поветкин – Уайт состоится 21 ноября

22 августа россиянин отправил британца в нокаут в пятом раунде.

The Sun сообщает, что реванш Диллиана Уайта и Александра Поветкина назначен на 21 ноября.

22 августа в британском Брентвуде Поветкин нокаутировал 32-летнего британского боксера левым апперкотом в пятом раунде.

Победа принесла 41-летнему россиянина титулы временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC и титул чемпиона по версии WBC Diamond.

Всего в активе Поветкина 39 побед, одна ничья и два поражения в профессиональном боксу. Уайт выиграл 27 и проиграл два своих поединка.

источник: The Sun
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Обновленный Jaguar F-PACE 21 модельного годаАлексей Мишин о контрольных прокатах: «Говорить о каких-то успехах пока рано»Степанова и Букин будут выступать на Кубке РоссииБлохин: «Я в шоке. Это плевок мне лично в душу»Гагарина в микробикини похвасталась изящными бедрамиКрасотка, которая развела Пелагею с Телегиным
Реванш Поветкин – Уайт состоится 21 ноября
22 августа россиянин отправил британца в нокаут в пятом раунде.
15.09.2020 14:22
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Рой Джонс рассказал о том, как Путин согласился оформить ему российское гражданство
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший поделился воспоминания о том, как он встретился с президентом России Владимиром Путиным.
14.09.2020 14:29
Бокс
автор: Владислав Корегин
Федор Чудинов: Я готов к поединку с Альваресом
В ноябре прошлого года мексиканец победил Сергея Ковалева.
14.09.2020 11:59
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Артур Бетербиев: Я получил повреждение ребра, поэтому мой следующий бой откладывается
Поединок был запланирован на 23 октября.
13.09.2020 11:14
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Чудинов рассказал, за счет чего победил Садика
Россиянин одержал 23-ю победу на профессиональном ринге.
12.09.2020 01:34
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Владимир Хрюнов: Следующим соперником Харитонова станет Хэй
В Химках завершился вечер бокса.
12.09.2020 01:17
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Харитонов нокаутировал Уильямса во втором раунде
В Химках завершился вечер бокса.
12.09.2020 00:43
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Чудинов победил Садика техническим нокаутом в 12-м раунде
Вечер бокса проходит в Химках
12.09.2020 00:10
Бокс
автор: Юрий Нечаев
Поветкин пожелал удачи Харитонову в бою против Уильямса: Серега, верю в тебя, как никто другой
Боксерский поединок состоится сегодня 11 сентября в Химках.
11.09.2020 13:40
Бокс
автор: Виктор Шарафудинов
Сергей Харитонов: Перспектива встретиться с Майком Тайсоном реальна
Ранее американец заявил, что проведет два выставочных боя. Один из них – против Роя Джонса.
11.09.2020 09:27
Бокс
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика