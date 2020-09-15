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15 сентября 16:35
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Поветкин: Буду готов опять выйти на ринг с Уайтом 21 ноября

Сегодня стала известна дата реванша российского и британского боксеров.

Матч-реванш между временным чемпионом WBC в супертяжелом весе Александром Поветкиным и бывшим обладателем этого титула британцем Диллианом Уайтом состоится 21 ноября.

22 августа Александр Поветкин победил Уайта красивым нокаутом в пятом раунде, но перед этим британцу удалось дважды отправить россиянина в нокдаун, и теперь оба боксера намерены еще раз выяснить, кто из них сильнее на боксерском ринге.

«Я отдохнул, провел время с семьей, и теперь, когда известна дата реванша, скоро вновь отправлюсь в тренировочный лагерь и будут готовиться так же тщательно, как и в первый раз», — сказал Александр Поветкин. – Диллиан Уайт – хороший, сильный боксер, я это говорил и до первого боя и после него. Буду готов выйти на ринг 21 ноября. Уверен, мы вновь покажем хороший и красивый бокс».

«У Диллиана было право на реванш, он решил им воспользоваться, а мы не привыкли отказываться от договоренностей, – сказал Андрей Рябинский. – Уайт – опасный парень. Мы это увидели в первом бою, и его желание реваншироваться вызывает уважение. С другой стороны, Саша уже почувствовал соперника, увидел, что у него получается, а что не очень. Думаю, команда Поветкина сможет грамотно построить подготовку с учетом первого боя и подойти к реваншу в отличной форме и с хорошим планом на бой».

Августовская победа принесла 41-летнему россиянина титулы временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC и титул чемпиона по версии WBC Diamond.

Всего в активе Поветкина 39 побед, одна ничья и два поражения в профессиональном боксу. Уайт выиграл 27 и проиграл два своих поединка.

источник: «Советский спорт»
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