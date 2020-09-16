Рой Джонс: Видел бой Поветкина и Уайта, это был невероятный камбэк

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс высказался после победы россиянина Александра Поветкина над британцем Диллианом Уайтом.

«Я видел бой Поветкина и Уайта, это был невероятный камбэк. Поветкин продемонстрировал силу русского духа, смог вернуться в бой и победить. Я очень рад быть частью этой культуры», – цитирует Джонса ТАСС.

Напомним, Поветкин нокаутировал британца в пятом раунде. При этом россиянин дважды побывал в нокдауне.

Ранее стало известно, что боксеры проведут реванш. Он состоится 21 ноября.