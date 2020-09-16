Магомед Исмаилов: Тайсон в сумасшедшей форме, он нокаутирует Джонса

Российский боец ММА Магомед Исмаилов дал прогноз на боксерский поединок между Майком Тайсоном и Роем Джонсом.

«Они покажут красивое противостояние, очень быстрое. Думаю, сейчас Джонс не сможет противостоять Тайсону, которого я сейчас вижу в интернете, везде. Это сумасшедшая форма, это вновь тот самый пугающий Тайсон, железный Тайсон, которого я когда-то видел. Правда, с сединой на бороде. Думаю, он сможет нокаутировать Роя Джонса», – заявил Исмаилов телеканалу «360».

Напомним, 54-летний Тайсон завершил карьеру в 2005 году. Он был абсолютным чемпионом мира. В его активе 58 боев, 50 побед, шесть поражений и два несостоявшихся боя.

51-летний Джонс ушел из бокса в 2018 году. Он одержал 66 побед (47 – нокаутом) и потерпел девять поражений. Он был чемпионом мира в четырех весовых категориях.