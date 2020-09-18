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В Казани пройдет вечер бокса с участием небитых боксеров из Казахстана
18 сентября 10:34

В Казани пройдет вечер бокса с участием небитых боксеров из Казахстана

Промоутерская компания AllChampions проведет вечер профессионального бокса под названием AllChampions - Kazan 2020.

Событие состоится 27 сентября в Казани в КРК «Пирамида».

В главном поединке вечера за вакантный пояс IBF Inter-Continental в полусреднем весе (66,7 кг) встретятся еще не знающий поражений на профессиональном ринге 28-летний боксер из Казахстана Бобиржан Моминов (11-0, 8 КО) и опытный боксер из России 34-летний Вагинак Тамразян (17-7, 5 КО), бывший чемпион России и обладатель пояса чемпиона стран СНГ и славянских стран в полусреднем весе по версии WBC.

В бою за титул IBF Europe во втором среднем весе (76 кг) встретятся двое боксеров, добившихся успеха на любительском ринге, и выступающие без поражений в профессиональном боксе — 29-летний трехкратный чемпион Казахстана в любителях Арман Рысбек (7-0, 6 КО) и 30-летний боксер из Белоруссии, участник Олимпийских игр 2012 и 2016 гг Михаил Долголевец (2-0, 2 КО).

18-летний боксер из Казахстана Дастан Садуулы (3-0, 3 КО), дебютировавший на профессиональном ринге в шестнадцатилетнем возрасте, проведет поединок за титул WBC Asia в легком весе (61 кг) против 23-летнего российского боксера Вильдана Минасова (3-0, 2 КО).

Также 27 сентября в Казани свой восьмой поединок на профессиональном ринге проведет перспективный 29-летний российский боксер первого тяжелого веса Рашид Кодзоев (7-0, 4 КО), не выходивший на ринг с февраля 2019 года. Его соперником станет 31-летний боксер из ЮАР Фло Симба (15-5, 13 КО).

Организатором вечера бокса AllChampions - Kazan 2020 выступает набирающая обороты в профессиональном боксе компания AllChampions, в лице Евсеенко Артема Александровича и Идрисовой Алии Каиржановны.

Полный состав боев турнира:

  • Бобиржан Моминов (Казахстан) — Вагинак Тамразян (Россия)
    Бой за титул IBF Inter-Continental, 10 раундов, весовая категория до 66,7 кг
  • Арман Рысбек (Казахстан) — Михаил Долголевец (Белоруссия)
    Бой за титул IBF Europe, 10 раундов, до 76,4 кг
  • Дастан Садуулы (Казахстан) — Вильдан Минасов (Россия)
    Бой за титул WBC Asia, 8 раундов, до 61,2 кг
  • Рашид Кодзоев (Россия) — Фло Симба (ЮАР)
    8 раундов, до 90,7 кг
  • Евгений Долголевец (Белоруссия) — ТВА
    6 раундов, до 63,5 кг
  • Александр Ларкин (Россия) — Константин Питернов (Россия)
    4 раунда, до 79,4 кг
  • Ваге Саруханян (Россия) — Александр Девятов (Россия)
    Выставочный бой, 6 раундов, до 62,5 кг
  • Арстан Умбиткулов (Россия) — Владислав Степанов (Россия)
    6 раундов, до 63,5 кг

Купить билеты можно по ссылке.

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В Казани пройдет вечер бокса с участием небитых боксеров из Казахстана
В Казани пройдет вечер бокса с участием небитых боксеров из Казахстана
Промоутерская компания AllChampions проведет вечер профессионального бокса под названием AllChampions - Kazan 2020.
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