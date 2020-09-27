Тайсон Фьюри: После такого нокаута Уайту рано выходить на реванш с Поветкиным

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал первый бой Диллиана Уайта и Александра Поветкина, а также высказал мнение по поводу предстоящего реванша.

«Могу сказать, что Диллиан все делал правильно, – цитирует Фьюри Boxing News24. – Его просто поймали ударом, вот и все. Эти вещи никак не натренируешь. Это бокс и здесь можно пропустить серьезный удар. Как можно гарантировать, что не пропустишь?

Что касается реванша, меня никто не послушает, но, на мой взгляд, сейчас Уайту еще слишком рано выходить на второй бой. Слишком рано после такого нокаута. Поединок навредит Диллиану, не думаю, что ему хватило времени, чтобы восстановиться».

Напомним, что 22 августа Поветкин отправил Уайта в нокаут апперкотом в пятом раунде. Та победа принесла 41-летнему россиянина титулы временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC и титул чемпиона по версии WBC Diamond.

Всего в активе Поветкина 39 побед, одна ничья и два поражения в профессиональном боксе. Уайт выиграл 27 и проиграл два своих поединка.