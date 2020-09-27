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27 сентября 06:11
автор: Юрий Нечаев

Бриедис стал победителем Всемирной боксерской суперсерии

Финальный поединок состоялся в Мюнхене.

Латвиец Майрис Бриедис стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг.

В финальном поединке Бриедис по очкам победил Юниера Дортикоса из Кубы. Двое судей отдали преимущество латвийцу, один арбитр зафиксировал ничью.

Кроме победы в Сеперсерии, Бриедис стал обладателем титула чемпиона мира по версии IBF, которым владел Дортикос.

35-летний боксер из Латвии одержал 27-ю победу в карьере (19 нокаутом) при одном поражении.

34-летний Дортикос на профессиональном ринге одержал 24 победы (22 нокаутом) и потерпел два поражения.

источник: «Советский спорт»
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Бриедис стал победителем Всемирной боксерской суперсерии
Финальный поединок состоялся в Мюнхене.
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