Латвиец Майрис Бриедис стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг.

В финальном поединке Бриедис по очкам победил Юниера Дортикоса из Кубы. Двое судей отдали преимущество латвийцу, один арбитр зафиксировал ничью.

Кроме победы в Сеперсерии, Бриедис стал обладателем титула чемпиона мира по версии IBF, которым владел Дортикос.

35-летний боксер из Латвии одержал 27-ю победу в карьере (19 нокаутом) при одном поражении.

34-летний Дортикос на профессиональном ринге одержал 24 победы (22 нокаутом) и потерпел два поражения.