Моминов победил Тамразяна и другие результаты боксерского вечера в Казани

Встреча прошла десять раундов и победа большинством судейских записок досталась Моминову.

Во втором среднем весе боксер из Белоруссии Михаил Долголевец встретился с казахстанцем Арманом Рысбеком. После четвертого раунда угол Рысбека отказался от продолжения боя.

В других боях 23-летний Вильдан Минасов из России победил 18-летнего Дастана Садуулы из Казахстана. 24-летний Арстан Умбиткулов победил единогласным решением судей 29-летнего Владислава Степанова. 37-летний Константин Питернов неожиданно одержал победу решением судей над 25-летним Александром Ларкиным, нанеся ему первое поражение на профессиональном ринге. А 28-летний российский боксер Абдулкадыр Гаджиев ярко дебютировал на профессиональном ринге, победив нокаутом в первом раунде Петра Слободчикова.