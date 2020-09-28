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28 сентября 10:47

Моминов победил Тамразяна и другие результаты боксерского вечера в Казани

В Казани прошел боксерский вечер, главным событием которого стал бой между 28-летним казахстанским боксером Бобиржаном Моминовым и 34-летним боксером из России Вагинаком Тамразяном

Встреча прошла десять раундов и победа большинством судейских записок досталась Моминову.

Во втором среднем весе боксер из Белоруссии Михаил Долголевец встретился с казахстанцем Арманом Рысбеком. После четвертого раунда угол Рысбека отказался от продолжения боя.

В других боях 23-летний Вильдан Минасов из России победил 18-летнего Дастана Садуулы из Казахстана. 24-летний Арстан Умбиткулов победил единогласным решением судей 29-летнего Владислава Степанова. 37-летний Константин Питернов неожиданно одержал победу решением судей над 25-летним Александром Ларкиным, нанеся ему первое поражение на профессиональном ринге. А 28-летний российский боксер Абдулкадыр Гаджиев ярко дебютировал на профессиональном ринге, победив нокаутом в первом раунде Петра Слободчикова.

источник: «Советский спорт»
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Моминов победил Тамразяна и другие результаты боксерского вечера в Казани
В Казани прошел боксерский вечер, главным событием которого стал бой между 28-летним казахстанским боксером Бобиржаном Моминовым и 34-летним боксером из России Вагинаком Тамразяном
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