Пакьяо принял вызов Макгрегора

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо согласился провести поединок по правилам бокса против ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

«Пакьяо принял решение сражаться против Макгрегора. Значительная часть гонорара, которую Мэнни получит, пойдет на помощь населению Филиппин, пострадавшему от коронавируса», — цитирует Bloodyelbow помощника боксера Джека Джонсона.

Напомним, 32-летний Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях. В ММА он одержал 22 победы при четырех поражениях. В активе ирландца имеется один поединок по правилам бокса. В 2017 году он нокаутом проиграл американцу Флойду Мейвезеру. Минувшим летом Макгрегор в очередной раз объявил о завершении карьеры.

41-летний Пакьяо становился чемпионом мира по боксу в восьми весовых категориях. На профессиональном ринге он одержал 62 победы (39 нокаутом) при семи поражениях и двух ничьих.

Свой последний поединок филиппинец провел в июле 2019 года.