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12 октября 10:57
автор: Юрий Нечаев

«Я должен двигаться дальше». Фьюри отказался от третьего поединка с Уайлдером

Британец нокаутировал соперника в феврале 2020 года.

Британский боксер Тайсон Фьюри отказался от третьего боя против американца Деонтея Уайлдера.

«Я согласился провести поединок 19 декабря, но затем они попытались перенести бой на следующий год. Я тренировался и нахожусь в полной готовности. С меня хватит, я должен двигаться дальше», - цитирует боксера The Athletic.

Напомним, Фьюри является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе. В декабре 2018 года первый бой британца против Уайлдера завершился вничью.

Во втором поединке, который состоялся в феврале 2020 года, 32-летний Фьюри нокаутировал соперника в седьмом раунде.

Всего в активе британца 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья на профессиональном ринге.

34-летний Уайлдер, проиграв Фьюри, потерпел первое поражение в карьере. В активе американца 42 победы (41 нокаутом) и одна ничья.

источник: The Athletic
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