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12 октября 20:57
автор: Виктор Шарафудинов

Диллиан Уайт: Если я хоть раз точно попаду, Поветкин точно не поднимется

Реванш британца против российского боксера состоится 21 ноября.

Диллиан Уайт в интервью для телеканала Sky Sports высказался по поводу второго боя против Александра Поветкина.

«Я контролировал ход первого боя и ронял его ударами, которые даже нормально не попадали, – заявил Уайт. – Если я хоть раз точно попаду, то он точно не поднимется, ведь у меня тяжелые кулаки, и бью я как конь копытом».

22 августа Поветкин отправил Уайта в нокаут апперкотом в пятом раунде. Та победа принесла 41-летнему россиянину титулы временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC и титул чемпиона по версии WBC Diamond.

Всего в активе Поветкина 39 побед, одна ничья и два поражения в профессиональном боксе. Уайт выиграл 27 и проиграл два своих поединка.

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