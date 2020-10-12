Диллиан Уайт: Если я хоть раз точно попаду, Поветкин точно не поднимется

Диллиан Уайт в интервью для телеканала Sky Sports высказался по поводу второго боя против Александра Поветкина.

«Я контролировал ход первого боя и ронял его ударами, которые даже нормально не попадали, – заявил Уайт. – Если я хоть раз точно попаду, то он точно не поднимется, ведь у меня тяжелые кулаки, и бью я как конь копытом».

22 августа Поветкин отправил Уайта в нокаут апперкотом в пятом раунде. Та победа принесла 41-летнему россиянину титулы временного чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC и титул чемпиона по версии WBC Diamond.

Всего в активе Поветкина 39 побед, одна ничья и два поражения в профессиональном боксе. Уайт выиграл 27 и проиграл два своих поединка.