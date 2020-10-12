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12 октября 21:22
автор: Виктор Шарафудинов

Пулев подтвердил дату своего поединка против Джошуа

Поединок состоится в Лондоне 12 декабря.

Болгарский боксер Кубрат Пулев на своей странице в социальной сети Facebook подтвердил дату своего поединка против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF британца Энтони Джошуа.

«Дата официально утверждена: бой пройдет в Лондоне 12 декабря. Пусть победит сильнейший», – написал Пулев.

Напомним, что в декабре 2019 года 30-летний Джошуа единогласным решением судей победил Энди Руиса, взяв у американца реванш за единственное поражение в карьере.

Всего активе Энтони 23 победы на профессиональном ринге (21 нокаутом).

39-летний Пулев одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.

источник: Facebook
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