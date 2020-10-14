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14 октября 15:08
автор: Юрий Нечаев

Джонсон отказался от поединка с Гассиевым, новым соперником россиянина стал Сефери

Бой должен состояться 31 октября.

Американец Кевин Джонсон отказался от поединка против россиянина Мурата Гассиева.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в команде россиянина.

«Джонсон отказался, новый соперник - Сефер Сефери», - сказал собеседник агентства.

Напомним, бой, который запланирован на 31 октября, должен стать дебютом для Гассиева в тяжелом весе. Свой последний поединок 27-летний россиянин провел в июле 2018 года, когда в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе решением судей уступил украинцу Александру Усику. Это поражение стало для Гассиева первым в карьере при 26 победах.

41-летний Сефери на профессиональном ринге одержал 24 победы при трех поражениях и одном ничейном результате.

источник: ТАСС
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