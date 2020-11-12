Турнир «Короли Нокаутов» пройдет без зрителей

Сразу в один вечер в прямом эфире на МАТЧ!Боец и МАТЧ ТВ, а также на сайте boxing.tv болельщики увидят все поединки супер-турнира в супер-среднем весе «Короли Нокаутов Трофи»: четвертьфиналы, полуфиналы, финал (все - 4 раунда по 3 мин).

В числе претендентов на победу в «восьмерке» заявлены: Максим Смирнов (Пермь) 8(4)-9-3, Арест Саакян (Армения) 4-0, Равшан Эргашев (Санкт-Петербург) 5-0, Павел Лисенков (Серпухов) 2-0, Денис Погодин (Серпухов) 2-1 , Магомед Магомедов (Дагестан) дебют, Махмудов Магомедбек (Москва) дебют, Сергей Черняк (Санкт-Петербург) дебют.

Жеребьевка «Короли Нокаутов Трофи» в супер-среднем весе состоится 14 ноября.

В качестве промежуточных боев «восьмерки» запланированы не менее интересные поединки.

Победитель первой в России «восьмерки» супер-тяжеловесов Виталий Кудухов 3(2)-0-0 из Владикавказа встретится с напористым боксером из Белоруссии, опытным Юрием Быховцевым 10(5)-20(3)-3. В другой паре основного карда встретятся супер-тяжеловесы Басир Абакаров и Дмитрий Левашов, обладающие внушительный размахом рук и убойным ударом.