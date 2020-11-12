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Турнир «Короли Нокаутов» пройдет без зрителей
12 ноября 14:12

Турнир «Короли Нокаутов» пройдет без зрителей

16 ноября, в понедельник 5-й турнир серии «Короли Нокаутов» пройдет в ТВ формате без зрителей. Начало трансляции в 19.00 на телеканале МАТЧ! Боец, в 22.40 на МАТЧ ТВ. 

Сразу в один вечер в прямом эфире на МАТЧ!Боец и МАТЧ ТВ, а также на сайте boxing.tv болельщики увидят все поединки супер-турнира в супер-среднем весе «Короли Нокаутов Трофи»: четвертьфиналы, полуфиналы, финал (все - 4 раунда по 3 мин).

В числе претендентов на победу в «восьмерке» заявлены: Максим Смирнов (Пермь) 8(4)-9-3, Арест Саакян (Армения) 4-0, Равшан Эргашев (Санкт-Петербург) 5-0, Павел Лисенков (Серпухов) 2-0, Денис Погодин (Серпухов) 2-1 , Магомед Магомедов (Дагестан) дебют, Махмудов Магомедбек (Москва) дебют, Сергей Черняк (Санкт-Петербург) дебют.

Жеребьевка «Короли Нокаутов Трофи» в супер-среднем весе состоится 14 ноября.

В качестве промежуточных боев «восьмерки» запланированы не менее интересные поединки.

Победитель первой в России «восьмерки» супер-тяжеловесов Виталий Кудухов 3(2)-0-0 из Владикавказа встретится с напористым боксером из Белоруссии, опытным Юрием Быховцевым 10(5)-20(3)-3. В другой паре основного карда встретятся супер-тяжеловесы Басир Абакаров и Дмитрий Левашов, обладающие внушительный размахом рук и убойным ударом.

Шоу пройдет без зрителей. Организатор вечера бокса на площадке Vegas City Hall (Красногорск) компания «ЮКА Промоушен» следует постановлению губернатора Московской области, запрещающего проведение физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских и рекламных мероприятий до 22 ноября.

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