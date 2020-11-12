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12 ноября 17:50

Промоутер Поветкина – в ответ на обвинения Уайта: У Саши был коронавирус

Ранее британец обвинил российского боксера во лжи.

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал слова Диллиана Уайта о том, что на самом деле у Александра Поветкина не было коронавируса.

«Мнений много. Но давайте не слушать мнения, а руководствоваться фактами и принимать решения. Факты просты: у Саши был коронавирус, и мы вынуждены отложить бой. Это может случиться с любым спортсменом. Саша лежал в больнице, у нас есть на руках документы. Если у Эдди Хирна есть вопросы, я готов предоставить ему эти документы. Очевидно, нам выгоднее провести реванш после поражения Уайта как можно скорее», – цитирует слова Рябинского сайт телеканала Sky Sports.

Второй бой Поветкина и Уайта должен был пройти 21 ноября, но реванш пришлось отложить на неопределенный срок после того, как у Александра нашли коронавирус. Российский боксер неделю провел в больнице.

22 августа Поветкин отправил Уайта в нокаут в пятом раунде, завоевав титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе.

источник: Sky Sports
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