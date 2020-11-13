16 ноября в Москве пройдет турнир «Короли Нокаутов»

В один вечер определяться сильнейшие боксеры в супер-среднем весе. В «восьмерке» заявлены: Максим Смирнов (Пермь), Арест Саакян (Армения), Равшан Эргашев (Санкт-Петербург), Павел Лисенков (Серпухов), Денис Погодин (Серпухов), Магомед Магомедов (Дагестан), Махмудов Магомедбек (Москва), Сергей Черняк (Санкт-Петербург).
В качестве «промежуточного» боя супер-турнира пройдет поединок супер-тяжеловесов. Победитель первой в России «восьмерки» супер-тяжеловесов Виталий Кудухов 3(2)-0-0 из Владикавказа встретится с неуступчивым боксером из Белоруссии Юрием Быховцевым 10(5)-20(3)-3.
В другом «промежуточном» 8-раундовом противостоянии до 91 кг болельщики увидят сильнейшего воспитанника тамбовской школы бокса, не имеющего поражений Тимура Сакулина 9(5)-0 и хорошо обученного представителя питерской школы бокса Тимура Царюка 12(10)-3.