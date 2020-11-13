16 ноября в Москве пройдет турнир «Короли Нокаутов»

Участники еврокубков провалятся в Европе и РПЛ? Такого жесткого календаря у них еще не было

Если вам кажется, что «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА уже выглядят измотанными, подождите еще немного. Дальше будет только хуже.