Эдуард Трояновский: Надеюсь, видео Дзюбы предназначалось не мужчине

Российский боксер Эдуард Трояновский прокомментировал ситуацию со скандальным видео с участием Артема Дзюбы.

«Ситуация интересная, немного юмористическая. Девочки поддерживают Артема, мальчики — не все поддерживают. Я скажу так: надеюсь, это видео предназначалось не мужчине! Если он его отправил мужчине — то позор, а если женщине — то все в порядке! Хотя медийному человеку нужно быть осторожным с такими видео. Есть намного серьезнее ситуации в стране, чем эта, например, коронавирус. А Дзюба должен играть, зачем отстранять? Как игрок он хорош, профессиональные качества одним видео не перечеркнуть», - цитирует Трояновского News.ru.

Напомним, на прошлой неделе в интернете появилось интимное видео с участием нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Форвард был лишен капитанской повязки в клубе, а главный тренер сборной России Станислав Черчесов не вызвал его на ноябрьские матчи.