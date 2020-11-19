Боец лиги бокса без перчаток Рикки введен в кому после поединка

Официальный сайт лиги кулачных боев без перчаток Bare Knuckle Fighting Championship сообщил, что боец Франческо Рикки был введен врачами в искусственную кому в результате травм полученных в бою против Ноя Каттера.

Поединок состоялся 13 ноября в Майами. Итальянец Рикки отправил американца Каттера в нокаут в третьем раунде, однако боя был госпитализирован.

У Франческо диагностировали повреждение трахеи, и была назначена операция. В данный момент 26-летний Рикки находится в одной из больниц Майами под присмотром врачей. Bare Knuckle Fighting Championship взял на себя все медицинские расходы.

Президент промоутерской компании Дэвид Фельдман заявил, что готов оказать всю необходимую помощь итальянцу и его семье.