Шведенко и Осипов разыграют титул WBC International в Санкт-Петербурге

21 декабря понедельник на площадке AZIMUT Отель Санкт-Петербург один из лучших представителей красноярского бокса, проживающий в Германии, не имеющий поражений 30-летний Евгений Шведенко и 31-летний Артур Осипов поспорят за второй по значимости в мировом боксе трофей.

По словам промоутера боя, президента компании «ЮКА Промоушен» Зяки Юнисова, супер-поединок за престижный титул WBC International впервые проводится между российскими боксерами: «Мы гордимся тем, что смогли своей кропотливой работой получить право на проведение этого поединка. Неслучайно выбрали для этого боя Санкт-Петербург. Именно здесь разыгрывались самые драматичные события российской истории. Впервые двое великолепно обученных российских боксеров сойдутся в «битве за трон» в супер-среднем весе».

Со-промоутером боя является немецкая компания Fächer Sportmanagement в лице Максима Михайлёва.

Евгений является обладателем Континентальных титулов WBO и EBP. В крайнем бою Шведенко одержал трудовую победу по очкам с Максимом Смирновым. В сою очередь Осипов в июле получил травму руки во время боя с Магомедом Мадиевым за титул чемпиона России.