Бой Головкина и Шереметы назначили на 18 декабря

Стриминговый сервис DAZN в инстаграме объявил дату боя Геннадия Головкина против Камила Шереметы.

Поединок казахстанца и поляка состоится 18 декабря неподалеку от Майами в Голливуде (штат Флорида). Головкин будет защищать титул чемпиона IFB и IBO в среднем весе.

У Геннадия 40 побед (35 нокаутом) на профессиональном ринге. Также на счету 38-летнего чемпиона одна ничья и одно поражение.

31-летний Шеремета выиграл 21 поединок, не потерпев ни одного поражения.

Изначально бой Головкин – Шеремета планировали на март нынешнего года.